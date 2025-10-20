Bp confirme une découverte dans le bassin d'Orange en Namibie

bp annonce une découverte dans le puits d'exploration Volans-1X dans le bassin d'Orange en Namibie.



Le permis d'exploration pétrolière 85 (PEL85), où le puits a été foré, est exploité par Rhino Resources avec une participation directe de 42,5 %. bp détient une participation de 50 % dans Azule Energy.



Le puits d'exploration Volans-1X a atteint une profondeur totale de 4 497,5 m TVDSS (véritable profondeur verticale sous-marine) et a réussi à pénétrer la cible du Crétacé supérieur.



L'analyse initiale en laboratoire de deux échantillons a révélé un rapport condensat/gaz (CGR) élevé de >140 b/mmscf avec une densité de liquide d'environ 40° de gravité API. Les résultats font l'objet d'une évaluation plus approfondie.



Le puits Volans-1X marque la troisième découverte importante d'hydrocarbures en 2025 pour les partenaires d'Azule Energy, après la découverte de pétrole léger Capricornus-1X en Namibie et la découverte de gaz Gajajeira-01 en Angola.