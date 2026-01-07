Bp crée une coentreprise dans les biocarburants avec l'américain Corteva

bp a annoncé mercredi l'établissement avec le groupe agricole américain Corteva d'une coentreprise dédiée à la production de carburants dits durables pour l'aviation (SAF) et de diesel renouvelable.



La "joint venture", baptisée Etlas et détenue à parité par les deux partenaires, sera spécialisée dans la fabrication de biocarburants à partir de matériaux tels que le colza et le tournesol.



Aux termes du projet, Etlas pourrait ainsi atteindre une capacité de production d'un million de tonnes métriques de matières premières par an d'ici au milieu des années 2030, ce qui pourrait lui permettre de générer plus de 800 000 tonnes de biocarburant à cet horizon, avec un approvisionnement initial prévu à partir de 2027.



Cette initiative intervient alors que la demande mondiale pour les carburants d'aviation durable (SAF) pourrait atteindre 10 millions de tonnes d'ici 2030, contre environ 1 million de tonnes en 2024, soulignent bp et Corteva, tandis que la demande mondiale pour le diesel renouvelable (RD) pourrait passer à 35 millions de tonnes d'ici 2030, contre près de 17 millions de tonnes en 2024.



C'est Ignacio Conti, l'actuel directeur du développement mondial chez Corteva, qui deviendra le directeur général d'Etlas tandis que Gaurav Sonar, le vice-président de bp en charge des nouvelles matières premières, prendra la présidence du conseil d'administration de l'entité.