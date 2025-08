Bp : découverte majeure au large du Brésil

Publié le 04/08/2025 à 09:20

bp fait part d'une découverte de pétrole et de gaz sur le bloc Bumerangue en eaux profondes au large du Brésil, soit la dixième découverte du groupe en 2025 à ce jour, et 'sa plus importante depuis 25 ans', selon Gordon Birrell, EVP production et operations.



Foré à 404 kilomètres de Rio de Janeiro, le puits d'exploration 1-BP-13-SPS a pénétré une colonne d'hydrocarbures bruts estimée à 500 mètres dans un réservoir de carbonate pré-salifère de haute qualité d'une superficie de plus de 300 km2.



bp va entamer l'analyse en laboratoire pour caractériser davantage ses découvertes, ce qui fournira des informations supplémentaires sur le potentiel du bloc. D'autres activités d'évaluation sont prévues, sous réserve d'approbation réglementaire.



'Il s'agit d'un nouveau succès dans ce qui a été une année exceptionnelle jusqu'à présent pour notre équipe d'exploration, soulignant notre engagement à développer notre secteur amont', commente Gordon Birrell, rappelant l'importance du Brésil pour le groupe.