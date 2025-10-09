Bp démarre un projet majeur en mer du Nord britannique

bp indique avoir démarré son sixième grand projet pétrolier et gazier en amont de l'année 2025 avec la production du champ de Murlach en mer du Nord britannique, conformément à sa stratégie de croissance des activités en amont.



Le projet, qui a reçu les approbations gouvernementales et réglementaires en 2023, impliquait le réaménagement d'un champ initialement en exploitation au début des années 2000. BP a acquis la licence de terrain après son abandon par l'exploitant précédent.



'Le réaménagement comprenait le forage de deux nouveaux puits, l'ajout d'équipements sous-marins, la réutilisation de certains kits existants et des modifications à la surface de l'installation centrale de traitement ETAP', précise le géant énergétique.



Les six projets ajoutent environ 150 000 barils équivalent pétrole par jour (bep) de production nette de pointe combinée, contribuant ainsi à l'objectif du groupe de réaliser une production nette de pointe combinée supplémentaire de 250 000 bep d'ici fin 2027.