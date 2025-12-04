Bp et Coreva autorisés par l'UE à créer une co-entreprise

La Commission européenne a autorisé la création d'une entreprise commune par Corteva (des États-Unis) et BP (Royaume-Uni).



L'opération porte principalement sur la production et la fourniture de semences, d'oléagineux, d'huile végétale brute et de carburant d'aviation durable.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.



