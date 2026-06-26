Bp et Iberdrola investissent 211 millions d'euros dans l'hydrogène vert en Espagne
Iberdrola España, la filiale du groupe Iberdrola en Espagne, et bp ont reçu l'approbation du ministère espagnol de la Transition écologique et du Défi démographique (par l'intermédiaire de l'Institut pour la diversification et l'économie de l'énergie (IDAE)) pour réallouer jusqu'à 211 millions d'euros de financements issus du programme IPCEI Hy2USE à leur projet de Castellon.
Ce financement permettra aux deux entreprises d'explorer les opportunités d'expansion de la production d'hydrogène renouvelable au sein de la raffinerie de bp à Castellon (Est de l'Espagne).
Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Iberdrola et bp visant à développer de nouvelles solutions énergétiques pour aider les clients industriels à remplacer le gaz naturel par de l'énergie renouvelable produite en Espagne. L'hydrogène renouvelable pourrait également jouer un rôle majeur dans la décarbonation de secteurs difficiles à abattre, tels que la céramique et la chimie, renforçant ainsi sa contribution à la transition énergétique.
L'installation, qui associe également l'Institut de technologie de l'énergie (ITE) de Valence et a obtenu 15 MEUR supplémentaires grâce au programme NextGenerationEU, devrait commencer à produire de l'hydrogène renouvelable avant la fin de cette année. D'ici 2026, elle est appelée à devenir la plus grande usine d'hydrogène vert en exploitation en Espagne.
Ce projet témoigne de l'engagement d'Iberdrola en faveur de l'innovation et du déploiement à grande échelle des technologies renouvelables qui soutiennent l'électrification de l'économie.
BP p.l.c. figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pétroliers (60,4%) ;
- vente de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de liquides de gaz naturel (14,6%) ;
- vente de pétrole brut (1,1%) ;
- autres (23,9%).
70,1% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.