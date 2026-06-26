Ce financement permettra aux deux entreprises d'explorer les opportunités d'expansion de la production d'hydrogène renouvelable au sein de la raffinerie de bp à Castellon (Est de l'Espagne).

Ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre Iberdrola et bp visant à développer de nouvelles solutions énergétiques pour aider les clients industriels à remplacer le gaz naturel par de l'énergie renouvelable produite en Espagne. L'hydrogène renouvelable pourrait également jouer un rôle majeur dans la décarbonation de secteurs difficiles à abattre, tels que la céramique et la chimie, renforçant ainsi sa contribution à la transition énergétique.

L'installation, qui associe également l'Institut de technologie de l'énergie (ITE) de Valence et a obtenu 15 MEUR supplémentaires grâce au programme NextGenerationEU, devrait commencer à produire de l'hydrogène renouvelable avant la fin de cette année. D'ici 2026, elle est appelée à devenir la plus grande usine d'hydrogène vert en exploitation en Espagne.

Ce projet témoigne de l'engagement d'Iberdrola en faveur de l'innovation et du déploiement à grande échelle des technologies renouvelables qui soutiennent l'électrification de l'économie.