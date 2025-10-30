Bp fait un point sur le bloc Bumerangue situé au Brésil

bp annonce une mise à jour suite à son importante découverte d'hydrocarbures sur le bloc Bumerangue, situé dans le bassin pré-salifère de Santos, au large du Brésil.



Les premières analyses en laboratoire et de gradient de pression ont confirmé la présence d'une colonne d'hydrocarbures d'environ 1 000 mètres de profondeur, comprenant une colonne de pétrole d'environ 100 mètres et une colonne de gaz et de condensats riches en liquides d'environ 900 mètres.



BP poursuit ses essais en laboratoire et d'autres analyses afin de déterminer les caractéristiques des fluides, les ratios gaz/pétrole et condensat/gaz, ainsi qu'une estimation des volumes en place.



Les activités de forage devraient commencer au début de 2027.



' Nous sommes encore en phase d'exploration pour Bumerangue, cependant, les premiers résultats et analyses sont extrêmement encourageants car ils indiquent une très grande colonne d'hydrocarbures et un volume important de liquides dans le réservoir' a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif, production et opérations.