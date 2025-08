Bp finalise sa coentreprise éolienne avec JERA

bp annonce la création effective de JERA Nex bp, sa coentreprise détenue à 50 % avec le japonais JERA, dédiée à l'éolien offshore. Le portefeuille global de la nouvelle entité atteint une capacité nette de 13 GW, comprenant environ 1 GW déjà installé, 7,5 GW en développement et 4,5 GW issus de baux sécurisés.



JERA Nex bp se concentrera sur le développement rigoureux de son pipeline mondial tout en exploitant ses actifs en Europe et en Asie. William Lin, vice-président exécutif de bp, souligne que cette coentreprise permet à bp 'd'optimiser et de décapitaliser son portefeuille bas carbone tout en créant davantage de valeur sur le long terme'.



Le siège de JERA Nex bp est basé à Londres, avec une structure dédiée au Japon dirigée par Masato Yamada.