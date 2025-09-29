Bp lance le projet Tiber-Guadalupe dans le Golfe du Mexique

bp annonce avoir pris la décision finale d'investissement pour Tiber-Guadalupe, son 7e hub pétrolier et gazier dans le Golfe du Mexique. Le projet de 5 MdUSD prévoit une plateforme flottante capable de produire 80 000 barils de brut par jour à partir de 6 puits du champ Tiber et de 2 puits du champ Guadalupe. La mise en production est attendue en 2030. Les ressources récupérables de la première phase sont estimées à 350 millions de barils équivalent pétrole. Andy Krieger, vice-président senior de bp pour le Golfe du Mexique et le Canada, souligne que ce projet 'témoigne de notre engagement à investir dans le Golfe et à développer une énergie fiable et sécurisée'. Avec Tiber-Guadalupe et Kaskida, entièrement détenus par bp, le groupe prévoit d'investir 10 MdUSD dans la zone paléogène et de porter sa production américaine totale, offshore et onshore, à plus de 1 million de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030.