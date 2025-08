BP : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF confirme son conseil 'Neutre' sur le titre BP assorti d'un objectif de cours inchangé à 400p.



L'analyste rapporte que les résultats du deuxième trimestre font ressortir une bonne performance opérationnelle, avec un EBIT supérieur de 13,4% au consensus et un résultat net ajusté en hausse de 29,3% par rapport aux attentes, notamment grâce à un taux d'impôt plus faible qu'anticipé.



Le broker souligne également des résultats solides dans les divisions Gaz & Low Carbon et Customers & Products, avec des performances 19% et 20% supérieures aux attentes respectivement. Le groupe a notamment enregistré une importante découverte au Brésil, qualifiée de 'meilleur record jamais enregistré' en termes d'exploration.



Le bureau d'études note en parallèle une réduction de l'endettement, passée de 27 à 26 Md$, soutenue par les cessions en cours. Toutefois, la valorisation actuelle, jugée en ligne, et le rendement inférieur à la moyenne sectorielle limitent selon lui le potentiel de progression du titre à court terme.