BP Plc a annoncé que sa production amont au troisième trimestre dépasserait celle du trimestre précédent, malgré une performance décevante dans ses activités de trading pétrolier.



Alors que la compagnie anticipait un léger recul, la production devrait finalement dépasser les 2,3 millions de barils équivalent pétrole/jour atteints au deuxième trimestre. Le Brent s'est négocié en moyenne à 69,13 dollars le baril sur la période, contre 67,88 précédemment. L'activité gaz et bas carbone devrait accuser un manque à gagner de 100 millions de dollars, en raison de la baisse des prix du gaz aux États-Unis (3,07 dollars par million de BTU, contre 3,44 USD).



En revanche, le raffinage profite d'une marge en hausse (15,8 dollars contre 11,9), ce qui devrait générer un gain de 300 à 400 millions de dollars, malgré l'arrêt imprévu de la raffinerie de Whiting (Etats-Unis) après des inondations.



Dans le secteur pétrolier, l'amont désigne l'ensemble des activités liées à l'exploration et à l'extraction du pétrole et du gaz.