Bp renforce sa présence au large de la Namibie
bp fait part de l'acquisition de 60% de trois blocs d'exploration offshore en Namibie (PEL97, PEL99 et PEL100) auprès d'Eco Atlantic Oil & Gas, dans le cadre de la stratégie du géant pétro-gazier britannique visant à développer son portefeuille en amont.
Publié le 13/04/2026 à 09:32
"Cet accord marque l'entrée de bp dans le pays en tant qu'opérateur, renforce le portefeuille d'exploration de bp et offre un potentiel de croissance à long terme", commente Gordon Birrell, vice-président exécutif de la production et des opérations chez bp.
La finalisation de la transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations nécessaires des autorités namibiennes et des partenaires de la coentreprise.