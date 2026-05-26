Le conseil d'administration de bp a nommé Ian Tyler au poste de président par intérim, avec effet immédiat.

Ce dernier a déclaré : "le conseil d'administration et l'équipe de direction ont une profonde conviction dans l'orientation stratégique que nous avons définie, et l'entreprise progresse à un rythme soutenu pour la concrétiser. bp se construit de solides antécédents en matière de performance opérationnelle sous-jacente et met l'accent sur la discipline financière - le tout dans le but de s'assurer de la croissance de la valeur et des rendements pour les actionnaires".

"Albert a contribué à apporter une orientation et un rythme bienvenus à la transformation de bp. Cependant, le conseil d'administration a été surpris et déçu d'apprendre des problèmes de surveillance de la gouvernance et de conduite qu'il juge inacceptables, et il a pris des mesures décisives", a commenté Amanda Blanc, administratrice indépendante principale chez bp.