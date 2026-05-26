Le conseil d'administration de bp p.l.c. a décidé aujourd'hui, à l'unanimité, qu'Albert Manifold ne siégera plus en tant que président et administrateur, avec effet immédiat. "Cette décision fait suite à de graves préoccupations soulevées auprès du conseil d'administration concernant d'importantes normes de gouvernance, de surveillance et de conduite", explique dans un communiqué le groupe pétrolier britannique. Un processus pour nommer un nouveau président permanent va être engagé.
Le conseil d'administration de bp a nommé Ian Tyler au poste de président par intérim, avec effet immédiat.
Ce dernier a déclaré : "le conseil d'administration et l'équipe de direction ont une profonde conviction dans l'orientation stratégique que nous avons définie, et l'entreprise progresse à un rythme soutenu pour la concrétiser. bp se construit de solides antécédents en matière de performance opérationnelle sous-jacente et met l'accent sur la discipline financière - le tout dans le but de s'assurer de la croissance de la valeur et des rendements pour les actionnaires".
"Albert a contribué à apporter une orientation et un rythme bienvenus à la transformation de bp. Cependant, le conseil d'administration a été surpris et déçu d'apprendre des problèmes de surveillance de la gouvernance et de conduite qu'il juge inacceptables, et il a pris des mesures décisives", a commenté Amanda Blanc, administratrice indépendante principale chez bp.
M. Albert J. Manifold est un directeur indépendant chez LyondellBasell Industries NV, un directeur général, COO et directeur exécutif chez CRH Plc et un président chez JURA-Holding AG. Il est membre du conseil d'administration de LyondellBasell Industries NV, CRH Plc et CRH Finance DAC. M. Manifold était auparavant employé comme président par CRH Americas Materials, Inc. Il a également siégé au conseil d'administration de Creat Resources Holdings Ltd. et de SECIL Companhia Portuguesa de Cal e Cimento SA.
BP p.l.c. figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pétroliers (60,4%) ;
- vente de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de liquides de gaz naturel (14,6%) ;
- vente de pétrole brut (1,1%) ;
- autres (23,9%).
70,1% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.