Le gérant d'actifs Amundi publie un BPA ajusté de 1,65 euro au titre du troisième trimestre 2025, stable en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat avant impôt ajusté de 445 millions d'euros, en croissance de 3,8%.
Le résultat brut d'exploitation ajusté (RBE) est ressorti en hausse de 1,3% à 379 MEUR, avec un coefficient d'exploitation à 53,5% en données ajustées (51,4% retraité du coût de l'augmentation de capital réservée aux salariés).
Les revenus nets ajustés d'Amundi ont augmenté de 4,9% à 815 MEUR par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma, une croissance tirée par les commissions de gestion (+3,3% à 747 MEUR) et la technologie (+49,3%).
'Les principaux moteurs de croissance de notre plan Ambitions 2025 - l'Asie, la distribution tiers et les ETF - ont généré entre +20 et +30 MdsEUR chacun de collecte sur les neuf premiers mois', met en avant sa directrice générale Valérie Baudson.
Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées).
A fin 2024, Amundi compte 2 240 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre clients institutionnels et épargne salariale (32,7%), réseaux partenaires et distributeurs tiers (31,5%) et assureurs (19,1%).
