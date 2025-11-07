Arkema publie un BPA courant plus que divisé par deux (-53,8%) à 1,04 euro au titre du 3e trimestre 2025, ainsi qu'un résultat d'exploitation courant (REBIT) en chute de 42,3% à 142 millions d'euros, soit une marge de 6,5% contre 10,3% un an auparavant.
À 310 MEUR, l'EBITDA du groupe de chimie a baissé de 23,8%, et la marge correspondante s'est tassée de 2,8 points à 14,2% pour un chiffre d'affaires en retrait de 8,6% à 2,19 MdsEUR (-4,7% à taux de change constants).
Les volumes ont diminué de 2,5% 'dans un environnement marqué par la baisse de la demande aux Etats-Unis durant l'été et la faiblesse générale de Europe, tandis que l'Asie, en particulier la Chine, reste plus résiliente'.
Le chiffre d'affaires a aussi été pénalisé par un effet prix de -3,7%, 'impacté essentiellement par le cycle acrylique et les gaz réfrigérants d'ancienne génération, les prix des autres activités étant plus stables'.
Prenant en compte le contexte macroéconomique actuellement difficile et la demande plus faible qu'attendue aux Etats-Unis, Arkema vise à atteindre un EBITDA entre 1,25 et 1,3 MdEUR et un flux de trésorerie courant d'environ 300 MEUR en 2025.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,3%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,7%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,1%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe dispose de 151 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,4%), Europe (25,4%), Etats-Unis (31,4%), Chine (13%), Asie (13,7%), Canada et Mexique (3,9%) et autres (5,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.