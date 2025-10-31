Colgate-Palmolive fait part d'un BPA ajusté ('des activités de base') stable à 0,91 dollar au titre du troisième trimestre 2025, un niveau légèrement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.
Sa marge brute ajustée s'est tassée de 1,9 point de base à 59,4%, pour des revenus en croissance de 2% à 5,13 milliards de dollars. En organique, les ventes du groupe de produits d'hygiène corporelle se sont accrues de 0,4%.
Pour l'ensemble de 2025, il confirme viser une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre', mais attend désormais une croissance organique entre 1 et 2%, au lieu de la borne basse des 2 à 4% en estimation précédente.
Colgate-Palmolive Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien. Le groupe produit et vend également des aliments pour animaux de compagnie (chiens et chats). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène et d'entretien (77,7%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marque Colgate), de soin du corps (savons, gels douche, shampooings, démêleurs, déodorants, produits de rasage, etc. ; Palmolive, Speed Stick, Softsoap, etc.), d'entretien de la maison et de soin du linge (liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, eau de javel, etc. ; Palmolive, Ajax, Soupline, Suavitel, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (26,3%), Amérique latine (30,6%), Asie-Pacifique (18,3%), Europe (17,8%), Afrique et Eurasie (7%) ;
- aliments pour chiens et chats (22,3% ; Hill's) : n° 1 mondial.
