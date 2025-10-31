Colgate-Palmolive Company figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien. Le groupe produit et vend également des aliments pour animaux de compagnie (chiens et chats). Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'hygiène et d'entretien (77,7%) : produits d'hygiène bucco-dentaire (dentifrices, brosses à dents, bains de bouche, etc. ; marque Colgate), de soin du corps (savons, gels douche, shampooings, démêleurs, déodorants, produits de rasage, etc. ; Palmolive, Speed Stick, Softsoap, etc.), d'entretien de la maison et de soin du linge (liquides vaisselle, détergents, détachants, adoucissants, eau de javel, etc. ; Palmolive, Ajax, Soupline, Suavitel, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (26,3%), Amérique latine (30,6%), Asie-Pacifique (18,3%), Europe (17,8%), Afrique et Eurasie (7%) ; - aliments pour chiens et chats (22,3% ; Hill's) : n° 1 mondial.