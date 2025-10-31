Colgate-Palmolive fait part d'un BPA ajusté ('des activités de base') stable à 0,91 dollar au titre du troisième trimestre 2025, un niveau légèrement au-dessus de l'estimation moyenne des analystes.

Sa marge brute ajustée s'est tassée de 1,9 point de base à 59,4%, pour des revenus en croissance de 2% à 5,13 milliards de dollars. En organique, les ventes du groupe de produits d'hygiène corporelle se sont accrues de 0,4%.

Pour l'ensemble de 2025, il confirme viser une hausse de son BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre', mais attend désormais une croissance organique entre 1 et 2%, au lieu de la borne basse des 2 à 4% en estimation précédente.