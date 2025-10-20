BPCE Assurances annonce le succès de sa première émission publique de dettes subordonnées

BPCE Assurances annonce le succès de son émission publique inaugurale de dettes subordonnées, d'un montant total de 680 millions d'euros.



'La notation A+ attribuée par Fitch Ratings, avec perspective stable, vient confirmer cette solidité et asseoir sa place de nouvel émetteur sur les marchés financiers' souligne le groupe.



Cette émission inaugurale a suscité un intérêt soutenu des investisseurs, avec près de 58 % d'investisseurs internationaux et un carnet d'ordres sursouscrit 14 fois pour un total de 9,5 milliards d'euros.



Elle se compose d'une tranche ' restricted tier 1 ' de 280 MEUR et d'une tranche ' tier 2 ' de 400 MEUR, structurée en Green Bond et adossée à un portefeuille immobilier 100 % vert.



Corinne Cipière, directrice générale de BPCE Assurances a déclaré : ' La solidité de BPCE Assurances et son excellente rentabilité sont confirmées par la notation A+ obtenue auprès de Fitch Ratings. Cette reconnaissance, ainsi que la confiance manifeste de nos investisseurs dans notre stratégie d'investissement, se reflètent dans le succès de notre émission inaugurale'.



'Cette opération s'inscrit pleinement dans le cadre de notre plan stratégique Vision 2030, qui vise à faire du Groupe BPCE le 4e assureur en France d'ici 2030 et réaffirme notre engagement envers un modèle économique durable et responsable. ' rajoute Corinne Cipière.