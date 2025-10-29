BPCE finalise l'acquisition de 100% du capital de novobanco

BPCE annonce la signature d'un accord avec l'État portugais et le Fonds de résolution des banques portugaises pour racheter leurs participations minoritaires de 11,5% et 13,5% dans novobanco, pour un montant total d'environ 1,6 MdEUR. Cette transaction, qui suit l'acquisition de 75% du capital auprès de Lone Star Funds en août 2025, fera de BPCE l'unique actionnaire de la 4e banque portugaise.



Considérée comme la plus importante acquisition bancaire transfrontalière en zone euro de la dernière décennie, l'opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 'Vision 2030'. Elle positionne le Portugal comme deuxième marché domestique retail du groupe.



Novobanco affiche une rentabilité élevée, avec un coefficient d'exploitation inférieur à 35% et un RoTE supérieur à 20%. BPCE, déjà présent au Portugal avec plus de 3000 collaborateurs, renforce ainsi son ancrage local et son rôle de partenaire du développement économique portugais.