Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial, a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 29 septembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Abionyx Pharma et détenir, indirectement par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, 4,32% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'annulation de droits de vote double Abionyx Pharma résultant de la mise au porteur d'actions Abionyx Pharma.