Après cette opération, la banque publique descendra autour de 8% du capital de la société d'ingénierie. Morgan Stanley et Société Générale ont orchestré l'opération. Le cours auquel l'opération a été réalisée n'a pas été communiqué, mais ces placements sont toujours effectués avec une décote sur le dernier cours coté pour assurer l'absorption du papier par le marché. En pré-séance, Technip perdait un peu plus de 2% autour de 39,30 EUR.

Bpifrance est le second actionnaire de Technip Energies, derrière HAL Investments.