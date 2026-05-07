Après cette opération, la banque publique descendra autour de 8% du capital de la société d'ingénierie. Morgan Stanley et Société Générale ont orchestré l'opération. Le cours auquel l'opération a été réalisée n'a pas été communiqué, mais ces placements sont toujours effectués avec une décote sur le dernier cours coté pour assurer l'absorption du papier par le marché. En pré-séance, Technip perdait un peu plus de 2% autour de 39,30 EUR.
Bpifrance est le second actionnaire de Technip Energies, derrière HAL Investments.
Technip Energies N.V. est une société d'Ingénierie et de Technologies spécialisée dans l'exécution de projets et la fourniture de technologies, de produits et de services pour des infrastructures énergétiques pouvant se trouver à terre ou en mer (GNL, traitement aval du pétrole et du gaz, chimie durable, hydrogène, gestion du CO2 et infrastructures marines). Le CA par activité se répartit comme suit :
- livraison de projets (75%) ;
- intégration de technologies, vente d'équipements et prestations de services (25%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Asie centrale (14,9%), Afrique et Moyen-Orient (58,9%), Amériques (18,4%) et Asie-Pacifique (7,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.