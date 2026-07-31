Bpifrance s'allège au capital d'Orange via un placement accéléré
Bpifrance annonce le succès d'un placement d'environ 66,5 millions d'actions Orange, représentant environ 2,5% du capital de l'opérateur télécoms, une cession qui s'inscrit dans le cadre de la gestion active du portefeuille de Bpifrance et de sa stratégie de rotation progressive des actifs.
L'offre a été réalisée par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, réservée à des investisseurs qualifiés ainsi qu'à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 16,57 EUR par action, pour un montant total d'environ 1,1 MdEUR.
A l'issue de l'opération, Bpifrance détiendra environ 7,1% du capital d'Orange et environ 5,9% des droits de vote. Agissant de concert comme premiers actionnaires du groupe, l'Etat français et Bpifrance détiendront environ 20,4% du capital et environ 27,0% des droits de vote.
Leur représentation au conseil d'administration reste inchangée à l'issue de l'opération. Bpifrance ajoute qu'il "réitère son soutien et sa confiance dans l'équipe dirigeante d'Orange et dans la stratégie menée dans le cadre de son plan Trust the Future".
Par ailleurs, sous réserve de certaines exceptions usuelles, Bpifrance s'est engagée auprès des coordinateurs globaux à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pendant une période de 90 jours suivant le règlement-livraison de l'opération, qui devrait intervenir le 4 août.
Orange est le 1er opérateur de télécommunications français. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- prestations de services de télécommunications aux particuliers (78,2%) : prestations de téléphonie mobile (272,8 millions de clients à fin 2025 ; enseignes Orange en France, Orange Belgium en Belgique, Orange Communications Luxembourg au Luxembourg, MásOrange en Espagne, Orange Polska en Pologne, etc.), de téléphonie fixe et d'accès à Internet (38,1 millions de clients). En outre, le groupe propose des prestations à destination des opérateurs télécoms. Le CA par pays se ventile entre France (52,7%), Europe (21,9%), Afrique et Moyen-Orient (25,4%) ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (17,2%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance d'applications de communication ;
- prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux (2,9%) ;
- exploitation d'infrastructures mobile passives (1,7% ; Totem) : gestion d'un portefeuille d'environ 27 000 pylônes de télécommunication en France et en Espagne.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.