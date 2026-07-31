Bpifrance s'allège au capital d'Orange via un placement accéléré

Bpifrance annonce le succès d'un placement d'environ 66,5 millions d'actions Orange, représentant environ 2,5% du capital de l'opérateur télécoms, une cession qui s'inscrit dans le cadre de la gestion active du portefeuille de Bpifrance et de sa stratégie de rotation progressive des actifs.

L'offre a été réalisée par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres, réservée à des investisseurs qualifiés ainsi qu'à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 16,57 EUR par action, pour un montant total d'environ 1,1 MdEUR.



A l'issue de l'opération, Bpifrance détiendra environ 7,1% du capital d'Orange et environ 5,9% des droits de vote. Agissant de concert comme premiers actionnaires du groupe, l'Etat français et Bpifrance détiendront environ 20,4% du capital et environ 27,0% des droits de vote.



Leur représentation au conseil d'administration reste inchangée à l'issue de l'opération. Bpifrance ajoute qu'il "réitère son soutien et sa confiance dans l'équipe dirigeante d'Orange et dans la stratégie menée dans le cadre de son plan Trust the Future".



Par ailleurs, sous réserve de certaines exceptions usuelles, Bpifrance s'est engagée auprès des coordinateurs globaux à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pendant une période de 90 jours suivant le règlement-livraison de l'opération, qui devrait intervenir le 4 août.