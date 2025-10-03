Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial, a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 29 septembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Abionyx Pharma et détenir, indirectement par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, 4,32% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte de l'annulation de droits de vote double Abionyx Pharma résultant de la mise au porteur d'actions Abionyx Pharma.
Bpifrance sous le seuil de 5% des votes de Abionyx Pharma
Publié le 03/10/2025 à 16:19
