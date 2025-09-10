Le groupe pharmaceutique danois a mis les cartes sur table en annonçant un vaste plan d'économies de coûts et un nouvel abaissement de ses prévisions. Pour autant, le titre progresse ce matin à Copenhague. Explications.

Le fabricant des médicaments Wegovy et Ozempic, destinés au diabète et à la perte de poids, va licencier 9 000 de ses 78 000 collaborateurs, dont plus de la moitié au Danemark. Une décision de la sorte était attendue puisque lors de son arrivée le mois dernier, le nouveau directeur général, Mike Doustdar, avait laissé entendre sa volonté d’être plus discipliné et prudent sur les dépenses et de promouvoir une culture axée sur la performance et la prise de décisions rapides.

Que faut-il comprendre derrière ces décisions ?

Parfois, dans des contextes difficiles comme celui que traverse le groupe danois depuis un an (le titre a décroché de 70 % depuis les sommets de l’été 2024), certaines décisions radicales peuvent paradoxalement agir comme un soulagement. Elles traduisent une volonté claire de la direction de reprendre la main sur les événements et de restaurer la confiance. Cela peut passer par des mesures favorables aux actionnaires. Le terme “rachats d’actions” est en règle générale bien accepté. Cela peut aussi passer par des économies structurelles : plans de licenciements, réduction des dépenses ou redéploiement des ressources. Ces signaux indiquent que la gouvernance s’attaque aux problèmes de fond et cherche à redessiner le profil de l’entreprise pour lui offrir un nouvel élan.

C’est aussi dans ce sens que peut être interprété le troisième abaissement des objectifs annuels. Bien sûr, en première lecture, il s’agit d’une mauvaise nouvelle puisque la croissance du résultat opérationnel n’est désormais anticipée qu’entre 4% et 10% à changes constants, contre une fourchette de 10% à 16% précédemment. Mais il faut y voir une manière pour Novo Nordisk de se délester d’une partie de la pression alors que beaucoup d’investisseurs doutaient de sa capacité à atteindre ses objectifs compte tenu du retard accumulé face au principal concurrent Eli Lilly, des résultats décevants de l’anti-obésité CagriSema et des difficultés par rapport à la réglementation et aux brevets.

Enfin, un abaissement d’objectifs est généralement mieux accueilli lorsqu’il ne s’agit pas du premier de l’année, qu’il intervient après une longue phase de correction, avec un titre au plus bas depuis trois ans et une valorisation proche de ses planchers historiques, que lorsqu’il survient en pleine euphorie et face à des attentes démesurées. La Bourse repose largement sur la capacité à raconter une histoire crédible (story-telling) qu’il faut savoir maîtriser pour regagner la confiance même lorsque la situation se détériore.