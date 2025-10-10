Brenntag légèrement dans le rouge sur une dégradation de broker

A contre-courant de la tendance à Francfort, Brenntag recule de près de 1% sur fond de dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre du distributeur de produits chimiques, avec un objectif de cours abaissé de 56 à 45 euros.



Dans le résumé de sa note, le broker pointe une 'détérioration des pressions à gérer' pour le groupe allemand, s'attendant notamment à ce que la dégradation du marché de la chimie pèse sur ses volumes au premier semestre 2026.