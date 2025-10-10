A contre-courant de la tendance à Francfort, Brenntag recule de près de 1% sur fond de dégradation de recommandation de 'neutre' à 'vente' sur le titre du distributeur de produits chimiques, avec un objectif de cours abaissé de 56 à 45 euros.
Dans le résumé de sa note, le broker pointe une 'détérioration des pressions à gérer' pour le groupe allemand, s'attendant notamment à ce que la dégradation du marché de la chimie pèse sur ses volumes au premier semestre 2026.
Brenntag SE est le leader mondial de la distribution de produits chimiques industriels et de spécialités (produits chimiques organiques et inorganiques, solvants, plastiques, résines, additifs, peintures, etc.). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de stockage et de conditionnement, de mélange à façon, de gestion logistique, d'accompagnement et de formation.
A fin 2024, le groupe dispose de près de 600 sites de distribution dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (7,4%), Etats-Unis (35,7%), Royaume-Uni (5,1%), Chine (4,5%), Canada (3,9%), Italie (3,7%), Pologne (3,4%), France (3,2%) et autres (33,1%).
