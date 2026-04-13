Brenntag recule, DZ Bank est toujours à la vente mais relève sa cible de cours

Brenntag se dirige vers un deuxième repli consécutif à la Bourse de Francfort (-0,75%, à 58,04 euros). DZ Bank a confirmé sa recommandation à vendre, mais a relevé sa cible de cours de 41 à 51 euros.

Les analystes de la banque allemande rappellent que le leader mondial de la distribution de produits chimiques, industriels et de spécialités a vu son Ebitda opérationnel chuter de 11,6% l'année dernière, pour atteindre 1,29 milliard d'euros, soit légèrement sous le consensus.



En parallèle, DZ Bank note que la direction a récemment annulé le projet de scission des deux divisions de l'entreprise (Brenntag Essentials dans les produits chimiques de base, et Brenntag Specialities dans les produits chimiques spécialisés). A la place, un programme d'efficacité a été lancé visant des économies annuelles de 300 millions d'euros d'ici 2027.



Pour l'exercice en cours, la société table sur un Ebitda opérationnel compris entre 1,15 et 1,35 milliard d'euros. Le point médian de cette fourchette (1,25 milliard d'euros) est inférieur aux prévisions du consensus (1,285 milliard d'euros).



Enfin, les analystes pensent que Brenntag évolue dans un environnement de marché difficile, marqué par une demande faible, une intensité concurrentielle forte et une pression continue sur les marges, en particulier dans le segment plus rentable des produits chimiques spécialisés.