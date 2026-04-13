Les analystes de la banque allemande rappellent que le leader mondial de la distribution de produits chimiques, industriels et de spécialités a vu son Ebitda opérationnel chuter de 11,6% l'année dernière, pour atteindre 1,29 milliard d'euros, soit légèrement sous le consensus.
En parallèle, DZ Bank note que la direction a récemment annulé le projet de scission des deux divisions de l'entreprise (Brenntag Essentials dans les produits chimiques de base, et Brenntag Specialities dans les produits chimiques spécialisés). A la place, un programme d'efficacité a été lancé visant des économies annuelles de 300 millions d'euros d'ici 2027.
Pour l'exercice en cours, la société table sur un Ebitda opérationnel compris entre 1,15 et 1,35 milliard d'euros. Le point médian de cette fourchette (1,25 milliard d'euros) est inférieur aux prévisions du consensus (1,285 milliard d'euros).
Enfin, les analystes pensent que Brenntag évolue dans un environnement de marché difficile, marqué par une demande faible, une intensité concurrentielle forte et une pression continue sur les marges, en particulier dans le segment plus rentable des produits chimiques spécialisés.
Brenntag SE est le leader mondial de la distribution de produits chimiques industriels et de spécialités (produits chimiques organiques et inorganiques, solvants, plastiques, résines, additifs, peintures, etc.). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de stockage et de conditionnement, de mélange à façon, de gestion logistique, d'accompagnement et de formation.
A fin 2025, le groupe dispose de près de 600 sites de distribution dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (7,1%), Etats-Unis (34,1%), Royaume-Uni (5,4%), Chine (4,5%), Canada (3,9%), Italie (3,8%), Pologne (3,4%), France (3,3%) et autres (34,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.