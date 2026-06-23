Dix ans après le référendum de 2016, le Royaume-Uni fête son Brexit. Le gâteau est sur la table, le vieux bus rouge reste dans un coin, et personne ne semble très pressé de découper la première part. Sur le glaçage, 6 Premiers ministres ont déjà fondu. Andy Burnham chauffe pour devenir le septième.

Au départ, David Cameron voulait régler une vieille migraine conservatrice. L'Europe empoisonnait son parti depuis Maastricht. Il a sorti le grand remède démocratique, un référendum, persuadé que le pays voterait pour rester dans l'Union européenne. En face, le Leave, le camp de la sortie, a fait ce que les bonnes campagnes savent faire. Il a beaucoup simplifié. La promesse tenait sur le flanc d'un bus rouge, 350 MGBP par semaine pour le NHS, le service public de santé britannique, plutôt que pour Bruxelles. Le chiffre était faux, démenti pendant la campagne par les autorités statistiques britanniques. La recette vendue aux Britanniques était facile à retenir. Moins d'argent pour Bruxelles, moins d'immigration, plus de souveraineté, des accords commerciaux partout.

Dix ans plus tard, le gâteau a une drôle de tête. Le NHS attend toujours le virement, l'immigration nette est retombée à 171 000 personnes fin 2025 après un pic à 944 000 en 2023, et les entreprises ont découvert qu'une frontière reprise en main produit beaucoup de paperasse administrative.

Le premier à quitter la fête a été Cameron. Il voulait enterrer le Leave, il a enterré son mandat. Theresa May a récupéré le couteau, négocié deux ans avec Bruxelles, a vu son accord rejeté trois fois par son propre camp, et fini en larmes devant les caméras. Boris Johnson est arrivé avec "Get Brexit Done", le slogan parfait pour un pays qui voulait surtout changer de sujet. Il gagne en 2019, fait passer l'accord, puis se prend le Partygate en pleine figure. Pendant que les Britanniques comptaient les invités autorisés dans leur salon, Downing Street comptait les bouteilles.

Liz Truss a fait encore plus court. 49 jours au pouvoir, le temps de présenter un mini-budget non financé, de faire paniquer les marchés et d'entrer dans l'histoire par la porte du rayon frais. Le Daily Star avait posé une laitue iceberg à côté de son portrait, en direct, pour voir qui tiendrait le plus longtemps. Si vous vous posez la question, la laitue a gagné. Rishi Sunak a fermé l'ère conservatrice après la déroute de 2024. Keir Starmer, leur successeur travailliste, rend à son tour son tablier après le retour aux Communes d'Andy Burnham, maire du Grand Manchester et favori pour lui succéder. A ce rythme, Downing Street devrait fournir les clés avec un état des lieux prérempli.

L'addition arrive avec le dessert

Le bilan économique est plus difficile à faire oublier. Selon le NBER, un centre américain de recherche, le PIB britannique était en 2025 inférieur de 6 à 8% à sa trajectoire sans Brexit. L'Office for Budget Responsibility, l'organisme budgétaire officiel britannique, estime que la sortie de l'Union coûtera environ 2 300 livres par habitant d'ici 2035.

Le grand numéro devait s'appeler "Global Britain". Londres allait signer avec la planète entière, sans Bruxelles dans la pièce. Six ans plus tard, le Global Trade Policy Observatory, un observatoire international du commerce, compte 4 vrais nouveaux accords, pour un gain cumulé de 0,32% de PIB. Pas vraiment l'Empire promis. Bruxelles, pendant ce temps, signait avec le Mercosur, l'Inde et l'Australie, et reste de loin le premier partenaire commercial du Royaume-Uni.

Restait Washington, l'invité dont on espérait le gros cadeau. En avril 2025, Donald Trump taxe les importations du monde entier. Keir Starmer file défendre la "relation spéciale" à la Maison Blanche. Il rentre avec un "Economic Prosperity Deal" signé en grande pompe. 5 pages, pas de valeur juridique contraignante, surtaxes maintenues. La photo, en revanche, était parfaite.

Les anciens vendeurs du Brexit passent désormais beaucoup de temps à expliquer que le problème vient des autres. Boris Johnson aurait trop cédé à Bruxelles, les conservateurs auraient manqué de courage sur la dérégulation. Nigel Farage, patron de Reform UK, le parti nationaliste né dans le sillage du Brexit, promet encore de finir le travail.

Selon YouGov, 57% des Britanniques estiment désormais que le pays a eu tort de quitter l'Union. Mais le regret a ses limites. Quand le Royaume-Uni était membre, il bénéficiait d'exceptions négociées de longue date, pas d'euro, pas d'espace Schengen, et un rabais sur sa contribution au budget européen. Un retour aujourd'hui se ferait sans ces avantages, et dans ce cas, le soutien à une réadhésion tombe à 35%, toujours selon YouGov. Bruxelles n'a de toute façon aucune raison de dérouler le tapis rouge à un pays parti en claquant la porte, et Londres n'a aucune envie de rouvrir la guerre du Brexit alors que Reform UK domine les sondages pour 2029.