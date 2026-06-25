La canicule relance le débat sur la climatisation en France, SpaceX réveille la fièvre des investisseurs, la Fed refroidit les espoirs de baisse de taux et la Coupe du monde 2026 promet déjà de battre des records financiers.

La France découvre la clim

Plus d’un climatiseur sur deux dans le monde se trouve en Chine, en Inde ou aux Etats-Unis. La climatisation est déjà devenue un équipement de leur quotidien, aussi banal qu’un chauffage pour nous.

La France, elle, est encore loin derrière. Seulement environ un quart des logements sont équipés. Mais avec les épisodes caniculaires comme en ce moment, la question revient forcément dans le débat.

Quand les températures dans certaines villes françaises se rapprochent des 45°C, le retard d’équipement se ressent. RTE estime d’ailleurs que la part des logements climatisés pourrait atteindre 50% d’ici 2035. Le marché de la climatisation pourrait donc exploser en France.

Le pays est-il capable d’assumer cette hausse, et avec quel impact ? Plus de climatisation signifie plus de demande d’électricité. Mais la France part avec un avantage. Passer à 50% de logements équipés représenterait seulement 5 TWh de consommation supplémentaire par an, alors qu’elle en exportait 92 TWh à ses voisins en 2025. Concernant l’impact climatique, en 2025, plus de 95% de l’électricité produite en France était bas carbone, selon RTE. Alors qu’à l’inverse, les pays les plus équipés en climatiseurs restent encore très dépendants des énergies fossiles.

Source : Le Grand Continent, Agence internationale de l’énergie

SpaceX a réveillé les investisseurs particuliers

Ce mois-ci, l’ARK Innovation ETF a enregistré environ 7 MdsUSD de flux entrants, son plus haut niveau depuis près d’un an. Une grande partie de cette vague vient du jour de l’IPO de SpaceX.

L’engouement était déjà visible avant même que la cotation ne commence. Selon Reuters, jusqu’à 30% de l’offre été allouée aux particuliers, un niveau inhabituellement élevé pour une opération de cette taille. Le jour de l’introduction, SpaceX a représenté 4% de l’ensemble des volumes retail sur actions individuelles, avec des achats estimés à 453 MUSD.

En trois jours, les achats sur SpaceX ont quasiment égalé le total cumulé des achats sur Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, l’ETF S&P 500 et l’ETF Nasdaq 100 réunis.

Source : Global Markets Investor, Bloomberg

Les marchés ne croient plus aux baisses de taux

La semaine dernière, la Fed a laissé ses taux inchangés pour la quatrième réunion consécutive. La décision était largement attendue, mais les marchés ont surtout retenu autre chose : les taux pourraient rester élevés plus longtemps que prévu.

Les investisseurs anticipent maintenant des taux Fed funds supérieurs aux propres projections de la Fed. Autrement dit, ils ne croient pas à un assouplissement de la politique monétaire. Ils pricent des taux proches de 4% en 2027, alors que les projections officielles de la Fed sont plus basses..

Le reflux du pétrole écarte pourtant les pires scénarios inflationnistes. Mais cela ne suffit pas à rassurer totalement les marchés. De nombreuses banques commencent même à revoir leurs prévisions. C’est le cas par exemple de Bank of America qui anticipe désormais trois hausses de taux cette année.

Source : CME Fedwatch, US Federal Reserve

La Coupe du monde la plus rentable de l’histoire

Les revenus de la Coupe du monde 2026, organisée sur le territoire américain, pourraient atteindre 10,9 MdsUSD, contre 7 MdsUSD lors de l’édition 2022 au Qatar.

Cette explosion s’explique principalement par le nouveau format du tournoi, élargi à 48 équipes et 104 matchs, contre 32 équipes et 64 matchs auparavant. Plus de matchs, plus de billets, plus de droits TV, plus de sponsors.

La fédération profite aussi du marché américain qui bénéficie de stades géants, d’une force de monétisation et un intérêt croissant pour le football. Selon Reuters, l’intérêt pour le soccer en Amérique du Nord a progressé de 10,9% en cinq ans.

Source : Sports Value