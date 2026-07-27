Bridgepoint met la main sur Lansweeper en Belgique
Bridgepoint annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Lansweeper, une plateforme de référence dans l'intelligence des actifs technologiques dont le siège est situé à Gand, en Belgique.
L'actionnaire historique Dovesco conservera une participation minoritaire, tandis qu'Insight Partners et Imker Group céderont leurs participations. Dave Goossens, directeur général de Lansweeper, ainsi que l'équipe de direction, demeureront des actionnaires significatifs.
Fondée il y a plus de vingt ans, Lansweeper fournit des données et des informations fiables, offrant aux organisations une visibilité complète sur l'ensemble de leurs équipements connectés et renforçant ainsi leur cybersécurité ainsi que leur résilience opérationnelle.
Selon le gestionnaire d'actifs alternatifs, ce partenariat permettra de poursuivre les investissements dans l'innovation produit, les capacités d'intelligence artificielle, l'expansion internationale et des acquisitions ciblées.
Cet investissement s'inscrit dans la continuité de l'expertise de Bridgepoint dans l'accompagnement d'acteurs majeurs de la cybersécurité, parmi lesquels DataExpert, Infinigate et iC Consult, rappelle le groupe britannique spécialisé dans le mid-market.
Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées. La finalisation de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'année 2026, sous réserve des conditions de réalisation habituelles, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires.
Bridgepoint Group plc est une société internationale de gestion de fonds d'actifs alternatifs basée au Royaume-Uni, spécialisée dans le marché intermédiaire. La société acquiert ou investit dans des entreprises à vocation européenne et cherche à renforcer ces dernières afin d'accroître leur potentiel à long terme. Elle investit indirectement par le biais de ses participations dans des fonds de capital-investissement, d'infrastructure et de crédit, parmi lesquels figure Bridgepoint Europe VII, un fonds de rachat d'entreprises du marché intermédiaire qui acquiert des sociétés européennes et en valorise le potentiel ; Bridgepoint Credit, une plateforme de crédit privé qui investit à tous les niveaux de la structure du capital et sur l’ensemble du spectre risque-rendement par le biais de trois stratégies complémentaires, à savoir le crédit syndiqué, le prêt direct et les opportunités de crédit ; Energy Capital Partners, un gestionnaire d’infrastructures privées axé sur les opportunités de transition énergétique du marché intermédiaire nord-américain ; et Bridgepoint Growth II, un fonds dédié aux petites capitalisations, qui se concentre notamment sur les entreprises utilisant les technologies numériques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.