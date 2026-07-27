Bridgepoint met la main sur Lansweeper en Belgique

Bridgepoint annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Lansweeper, une plateforme de référence dans l'intelligence des actifs technologiques dont le siège est situé à Gand, en Belgique.

L'actionnaire historique Dovesco conservera une participation minoritaire, tandis qu'Insight Partners et Imker Group céderont leurs participations. Dave Goossens, directeur général de Lansweeper, ainsi que l'équipe de direction, demeureront des actionnaires significatifs.



Fondée il y a plus de vingt ans, Lansweeper fournit des données et des informations fiables, offrant aux organisations une visibilité complète sur l'ensemble de leurs équipements connectés et renforçant ainsi leur cybersécurité ainsi que leur résilience opérationnelle.



Selon le gestionnaire d'actifs alternatifs, ce partenariat permettra de poursuivre les investissements dans l'innovation produit, les capacités d'intelligence artificielle, l'expansion internationale et des acquisitions ciblées.



Cet investissement s'inscrit dans la continuité de l'expertise de Bridgepoint dans l'accompagnement d'acteurs majeurs de la cybersécurité, parmi lesquels DataExpert, Infinigate et iC Consult, rappelle le groupe britannique spécialisé dans le mid-market.



Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées. La finalisation de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'année 2026, sous réserve des conditions de réalisation habituelles, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires.