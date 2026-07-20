Bridgepoint profite de propos favorables de Deutsche Bank
Bridgepoint gagne 2% à 329 pence à Londres, sur fond de commentaires favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 360 à 430 pence, saluant la publication des résultats semestriels du gestionnaire d'actifs alternatifs, diffusée vendredi dernier.
"Les résultats du 1er semestre 2026 sont ressortis bien au-dessus des attentes du consensus", souligne la banque allemande, qui met à jour ses prévisions afin de refléter ces résultats, ainsi que les objectifs récemment révisés par la société britannique et l'acquisition de KARE.
De ce fait, Deutsche Bank relève ses estimations de BPA ajusté pour Bridgepoint à 30,4 pence pour cette année, 29,5 pence pour 2027 et 34,7 pence pour 2028, soit des hausses respectives de 25%, 2% et 15% par rapport à ses hypothèses précédentes. En outre, il estime le titre "significativement sous-valorisé".
Bridgepoint Group plc est une société internationale de gestion de fonds d'actifs alternatifs basée au Royaume-Uni, spécialisée dans le marché intermédiaire. La société acquiert ou investit dans des entreprises à vocation européenne et cherche à renforcer ces dernières afin d'accroître leur potentiel à long terme. Elle investit indirectement par le biais de ses participations dans des fonds de capital-investissement, d'infrastructure et de crédit, parmi lesquels figure Bridgepoint Europe VII, un fonds de rachat d'entreprises du marché intermédiaire qui acquiert des sociétés européennes et en valorise le potentiel ; Bridgepoint Credit, une plateforme de crédit privé qui investit à tous les niveaux de la structure du capital et sur l’ensemble du spectre risque-rendement par le biais de trois stratégies complémentaires, à savoir le crédit syndiqué, le prêt direct et les opportunités de crédit ; Energy Capital Partners, un gestionnaire d’infrastructures privées axé sur les opportunités de transition énergétique du marché intermédiaire nord-américain ; et Bridgepoint Growth II, un fonds dédié aux petites capitalisations, qui se concentre notamment sur les entreprises utilisant les technologies numériques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.