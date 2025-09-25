Bristol Myers adapte ses prix pour les patients US sans assurance
Publié le 25/09/2025 à 15:40
Les patients réglant comptant peuvent désormais acheter directement ces médicaments auprès de BMS et réduire significativement leurs dépenses personnelles.
En effet, à compter de janvier 2026, Sotyktu sera disponible via la nouvelle plateforme BMS Patient Connect, qui fait suite au lancement ce mois-ci du programme Bristol Myers Squibb-Pfizer Alliance pour Eliquis. La plateforme proposera Sotyktu avec une réduction de plus de 80% par rapport au prix catalogue actuel.
'Nous sommes fiers de proposer désormais Sotyktu à un prix plus bas via BMS Patient Connect, notre nouvelle plateforme directe aux patients, conçue pour rendre nos médicaments innovants plus accessibles et abordables aux personnes vivant avec des maladies graves', a déclaré Christopher Boerner, Ph.D., président du conseil et directeur général de Bristol Myers Squibb.