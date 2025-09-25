Bristol Myers adapte ses prix pour les patients US sans assurance

Bristol Myers Squibb (BMS) a annoncé aujourd'hui l'élargissement de ses offres directes aux patients, permettant aux patients américains éligibles de bénéficier de réductions importantes sur les prix de l'anticoagulant oral Eliquis (apixaban) et du Sotyktu (deucravacitinib), un traitement oral du psoriasis.



Les patients réglant comptant peuvent désormais acheter directement ces médicaments auprès de BMS et réduire significativement leurs dépenses personnelles.



En effet, à compter de janvier 2026, Sotyktu sera disponible via la nouvelle plateforme BMS Patient Connect, qui fait suite au lancement ce mois-ci du programme Bristol Myers Squibb-Pfizer Alliance pour Eliquis. La plateforme proposera Sotyktu avec une réduction de plus de 80% par rapport au prix catalogue actuel.



'Nous sommes fiers de proposer désormais Sotyktu à un prix plus bas via BMS Patient Connect, notre nouvelle plateforme directe aux patients, conçue pour rendre nos médicaments innovants plus accessibles et abordables aux personnes vivant avec des maladies graves', a déclaré Christopher Boerner, Ph.D., président du conseil et directeur général de Bristol Myers Squibb.