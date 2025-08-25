Bristol Myers : des présentations prévues au congrès de l'ESC

Bristol Myers Squibb indique que de nouvelles données cliniques et réelles de son portefeuille cardiovasculaire seront présentées lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tiendra du 29 août au 1er septembre à Madrid.



Une présentation orale montrera les résultats concrets de Camzyos comme traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (oHCM) symptomatique, selon COLLIGO-HCM, une étude observationnelle mondiale reflétant diverses populations de patients.



Une autre présentation orale mettra en lumière l'efficacité et l'innocuité de Camzyos en monothérapie dans le traitement des patients atteints d'oHCM, basée sur une analyse groupée de quatre études de phase 3.



Enfin, est prévue une présentation orale de dernière minute mettant en évidence les principaux résultats d'ODYSSEY-HCM, essai de phase 3 mené dans la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive de classe II-III de la NYHA symptomatique.