Bristol Myers en repli après l'arrêt d'un essai de phase 3

Bristol Myers Squibb chute de 4% après sa décision, avec son partenaire J&J, d'arrêter leur essai de phase 3 Librexia ACS sur leur milvexian ajouté au traitement standard après un récent événement de syndrome coronarien aigu.



Aucun nouveau problème d'innocuité n'a été relevé, mais cette décision fait suite à une analyse intermédiaire du comité indépendant de surveillance des données (IDMC), qui a jugé peu probable que l'essai atteigne le critère d'évaluation principal de l'efficacité.



Le programme Librexia comprend néanmoins deux autres essais de phase 3, dans la fibrillation auriculaire et la prévention secondaire de l'AVC, essais dont l'IDMC recommande la poursuite, les premières données étant attendues en 2026.



'Milvexian continue d'avoir le potentiel d'un actif de plusieurs milliards de dollars qui pourrait redéfinir la thérapie anticoagulante pour les maladies thrombotiques', estime toujours la laboratoire pharmaceutique.



