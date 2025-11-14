Bristol-Myers Squibb et Johnson & Johnson ont annoncé vendredi la fin anticipée d’un essai clinique de phase avancée évaluant leur anticoagulant expérimental milvexian chez des patients ayant récemment subi un infarctus. Une analyse intermédiaire indépendante a conclu que l’étude ne permettrait pas d’atteindre son objectif principal, à savoir la prévention d’événements cardiaques majeurs chez les patients atteints de syndrome coronarien aigu.

L’étude combinait milvexian à des traitements antiplaquettaires standards comme l’aspirine ou le clopidogrel. Bien que le médicament n’ait pas démontré de bénéfice clinique significatif, aucun signal de sécurité supplémentaire n’a été identifié. L’action de Bristol Myers chute d’environ 3% durant la séance, tandis que celle de Johnson & Johnson recule légèrement.

Milvexian fait partie d’une nouvelle génération d’anticoagulants ciblant le facteur XIa, avec l’ambition de réduire les risques de formation de caillots tout en limitant les effets indésirables hémorragiques, une limite persistante des anticoagulants actuels. Les deux laboratoires poursuivent le développement du médicament dans deux autres essais de phase avancée : l’un dans la fibrillation auriculaire, l’autre dans la prévention des AVC récidivants. Les résultats de ces études sont attendus en 2026.