Bristol Myers évoque des données prometteuses pour son pumitamig

BioNTech et Bristol Myers Squibb annoncent des résultats intermédiaires de phase 2 pour le pumitamig (BNT327/BMS986545), un anticorps bispécifique, en combinaison avec une chimiothérapie chez des patients atteints de cancer du poumon à petites cellules de stade avancé.



L'étude mondiale montre un taux de réponse objective confirmé de 76,3%, un contrôle de la maladie de 100% et une survie sans progression médiane de 6,8 mois, avec un profil de sécurité jugé gérable et un faible taux d'interruptions de traitement.



Ces données confirment le choix de dose pour l'essai pivot de phase 3, en cours, comparant le pumitamig à l'atezolizumab en première ligne. Le laboratoire rappelle que le produit a reçu en 2025 la désignation de médicament orphelin par la FDA.



Selon Özlem Türeci, directrice médicale et co-fondatrice de BioNTech, 'ces données représentent une étape importante pour améliorer la survie des patients atteints de tumeurs solides difficiles à traiter'.