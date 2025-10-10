Bristol Myers lance une initiative pour changer le regard sur la schizophrénie

Bristol Myers Squibb annonce le lancement de 'COBENFY Connections', une initiative menée avec la présentatrice et auteure Gail Simmons à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale.



Le projet met en lumière les témoignages de personnes vivant avec la schizophrénie et traitées par COBENFY (xanoméline et chlorure de trospium), ainsi que ceux de leurs proches et d'un psychiatre.



Simmons y partage l'expérience de son frère atteint de schizophrénie et souligne le rôle essentiel du soutien et de la communauté. Carlos Dortrait, vice-président senior de la division Neurosciences de Bristol Myers Squibb, précise que l'objectif est de 'créer plus d'espaces où les expériences sont partagées et où la connexion et le bon traitement peuvent faire la différence'.



COBENFY est un médicament oral prescrit pour le traitement des adultes atteints de schizophrénie.