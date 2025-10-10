Bristol Myers met la main sur Orbital Therapeutics
Publié le 10/10/2025 à 13:48
Cette acquisition comprend OTX-201, une thérapie expérimentale à base de cellules CAR-T de nouvelle génération conçue pour reprogrammer des cellules in vivo avec un profil potentiellement le meilleur de sa catégorie pour les maladies auto-immunes.
De plus, il acquerra la plateforme d'ARN propriétaire d'Orbital, qui intègre l'ingénierie circulaire et linéaire de l'ARN, l'administration avancée de nanoparticules lipidiques et la conception pilotée par l'IA pour permettre des thérapies adaptées à un large éventail de maladies.
Selon les termes de l'accord, Bristol Myers paiera 1,5 milliard de dollars en numéraire pour acquérir Orbital, à la finalisation qui est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'expiration de la période d'attente applicable.