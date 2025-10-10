Bristol Myers met la main sur Orbital Therapeutics

Bristol Myers Squibb annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Orbital Therapeutics, société de biotechnologie non cotée pionnière dans une nouvelle génération de médicaments à base d'ARN qui reprogramment le système immunitaire in vivo.



Cette acquisition comprend OTX-201, une thérapie expérimentale à base de cellules CAR-T de nouvelle génération conçue pour reprogrammer des cellules in vivo avec un profil potentiellement le meilleur de sa catégorie pour les maladies auto-immunes.



De plus, il acquerra la plateforme d'ARN propriétaire d'Orbital, qui intègre l'ingénierie circulaire et linéaire de l'ARN, l'administration avancée de nanoparticules lipidiques et la conception pilotée par l'IA pour permettre des thérapies adaptées à un large éventail de maladies.



Selon les termes de l'accord, Bristol Myers paiera 1,5 milliard de dollars en numéraire pour acquérir Orbital, à la finalisation qui est soumise à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris l'expiration de la période d'attente applicable.