Bristol Myers obtient des résultats positifs pour Sotyktu dans le psoriasis articulaire et le lupus











Bristol Myers Squibb (BMS) annonce des données à 52 semaines d'une étude de phase 3 confirmant l'efficacité et la tolérance de Sotyktu (deucravacitinib) chez les patients atteints d'arthrite psoriasique active n'ayant pas reçu de traitement biologique.



Les résultats montrent un maintien des réponses cliniques (63% à la semaine 52 contre 54% à la semaine 16) et une inhibition de la progression des lésions articulaires, sans nouveau signal de sécurité.



En parallèle, les analyses intégrées des études PAISLEY-SLE et PAISLEY LTE indiquent une efficacité durable et une tolérance constante de Sotyktu jusqu'à quatre ans chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique modéré à sévère.



Dennis Grasela, vice-président du programme mondial Immunologie et Cardiovasculaire, précise que ces données renforcent la confiance de BMS dans Sotyktu et soutiennent les discussions en cours avec les autorités de santé pour une extension d'indication.




















