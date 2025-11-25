Bristol Myers obtient le feu vert de l'UE pour Breyanzi dans le lymphome
Publié le 25/11/2025 à 16:43
Dans l'étude TRANSCEND MCL, le traitement a affiché un taux de réponse globale de 82,7% et un taux de réponse complète de 71,6%, avec des réponses rapides et durables : 50,8% des patients étaient encore répondeurs à 24 mois.
Cette approbation "répond à un besoin critique pour une maladie rare et agressive où la majorité des patients rechutent" a souligné Emma Charles, vice-présidente Europe.
Le profil de sécurité reste conforme aux données déjà établies, avec un syndrome de relargage des cytokines dans 61% des cas (grades 3-4 : 1%) et des toxicités neurologiques dans 31% des cas (grades 3-4 : 9%).
L'autorisation couvre tous les États membres de l'Union européenne ainsi que l'Espace économique européen (hors Royaume-Uni).