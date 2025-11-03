Bristol Myers présente de nouvelles données de long terme dans la cardiomyopathie
Publié le 03/11/2025 à 17:23
Les résultats à près de quatre ans de l'étude MAVA-LTE confirment les bénéfices durables du traitement sur l'obstruction, la structure cardiaque et les symptômes. Des données en vie réelle du programme de surveillance REMS montrent également la robustesse du profil de sécurité de Camzyos, prescrit à plus de 20 000 patients aux États-Unis.
Cristian Massacesi, directeur médical de BMS, souligne que Camzyos 'a redéfini la prise en charge de l'oHCM' en améliorant significativement la fonction cardiaque. Par ailleurs, de nouvelles analyses sur le milvexian, développé avec Johnson & Johnson, seront également présentées.