Bristol Myers progresse dans la recherche contre le myélome multiple

Bristol Myers annonce qu'une étude de phase III évaluant l'iberdomide en association avec le daratumumab et la dexaméthasone chez des patients atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire, a atteint son objectif intermédiaire. L'analyse montre une amélioration statistiquement significative des taux de maladie résiduelle minimale négative par rapport au bras contrôle.



L'essai se poursuit sans modification pour mesurer les autres critères principaux, dont la survie sans progression, ainsi que la survie globale et la sécurité. Le profil de tolérance observé reste cohérent avec les études antérieures.



Anne Kerber, vice-présidente senior et responsable du développement hématologie, oncologie et thérapie cellulaire, souligne que l'iberdomide, premier représentant de la classe des CELMoDs (modulateurs de la ligase E3 ciblant cereblon), 'pourrait constituer une nouvelle base thérapeutique pour le myélome multiple'.



La société prévoit de présenter ces résultats aux autorités de santé.