Bristol Myers relève ses prévisions après un T3 jugé 'solide'

Bristol Myers Squibb annonce un résultat net publié de 2,2 milliards USD au titre du 3e trimestre, en hausse de 82%, soit un bénéfice par action de 1,08 USD (+81%).

En données ajustées, le BPA ressort toutefois à 1,63 USD, en repli de 9% sur un an.



Le chiffre d'affaires progresse de 3% à 12,2 milliards USD, porté par une croissance soutenue du portefeuille de croissance, dont les revenus atteignent 6,9 milliards USD, en hausse de 18%.



Ce dynamisme est attribuable notamment à l'immuno-oncologie, ainsi qu'aux produits Reblozyl (+37%), Camzyos (+89%) et Breyanzi (+60%). Le portefeuille 'Legacy', en revanche, recule de 12%, pénalisé par l'érosion attendue liée aux génériques, malgré une hausse de la demande pour Eliquis (+25%).



'Nous avons livré de solides résultats ce trimestre grâce à l'exécution continue de notre stratégie et à la dynamique de notre portefeuille de croissance', a commenté Christopher Boerner, CEO de Bristol Myers Squibb. 'Nous restons concentrés sur l'avenir, en accélérant l'innovation et en avançant dans notre pipeline pour offrir davantage de médicaments transformateurs à plus de patients'.



Fort de cette performance, le groupe relève sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année 2025, désormais attendu entre 47,5 et 48,0 milliards USD (contre 46,5 à 47,5 MdUSD auparavant).



La fourchette de BPA ajusté est également révisée à la hausse, à 6,40-6,60 USD, incluant un impact net négatif de 0,80 USD lié aux charges IPRD acquises et aux revenus de licences.



A la suite de cette publication, le titre s'arroge près de 2% à New York en préouverture.