Bristol Myers signe un accord avec le gouvernement américain pour améliorer l'accès aux médicaments

Bristol Myers Squibb a annoncé un accord avec le gouvernement américain pour fournir Eliquis® (apixaban), un anticoagulant oral gratuitement au programme Medicaid.



Le groupe va fournir plus de sept tonnes d'ingrédient actif (API) Eliquis afin d'assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement américaines.



L'accord s'inscrit dans l'engagement continu de BMS à faire progresser la santé cardiovasculaire, à améliorer les résultats des patients et à collaborer avec les décideurs sur des solutions qui réduisent les coûts pour les patients américains.



" Nous prenons des mesures directes pour améliorer la vie de millions d'Américains, en veillant à ce que les plus vulnérables de notre nation aient accès gratuitement à ce médicament essentiel ", a déclaré Christopher Boerner, Ph.D., président du conseil d'administration et DG de Bristol Myers Squibb.



" L'accord d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts de BMS pour améliorer l'accessibilité financière, accroître la transparence et continuer à investir en Amérique ".