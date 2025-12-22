Bristol Myers signe un accord avec le gouvernement américain pour améliorer l'accès aux médicaments
Publié le 22/12/2025 à 13:02
Le groupe va fournir plus de sept tonnes d'ingrédient actif (API) Eliquis afin d'assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement américaines.
L'accord s'inscrit dans l'engagement continu de BMS à faire progresser la santé cardiovasculaire, à améliorer les résultats des patients et à collaborer avec les décideurs sur des solutions qui réduisent les coûts pour les patients américains.
" Nous prenons des mesures directes pour améliorer la vie de millions d'Américains, en veillant à ce que les plus vulnérables de notre nation aient accès gratuitement à ce médicament essentiel ", a déclaré Christopher Boerner, Ph.D., président du conseil d'administration et DG de Bristol Myers Squibb.
" L'accord d'aujourd'hui s'appuie sur les efforts de BMS pour améliorer l'accessibilité financière, accroître la transparence et continuer à investir en Amérique ".