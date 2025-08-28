Le titre du groupe pharmaceutique peine à retrouver une trajectoire claire. Après un léger repli de 1,7% sur un mois, il affiche un recul bien plus marqué de 15,8% depuis le début de l'année, malgré une performance quasiment inchangée sur douze mois.

Actuellement, le cours se maintient au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, traduisant une orientation technique favorable à court terme. Pourtant, l’élan demeure fragile : l’absence de pression directionnelle forte empêche le titre d’amorcer un véritable rebond.

Une tendance de fond toujours baissière

Le graphique souligne une succession de creux et sommets descendants, confirmant la prépondérance d’un mouvement de fond orienté à la baisse. Dans ce cadre, le support immédiat se situe à 43,3 USD, niveau jugé stratégique, tandis que la résistance placée à 48,9 USD bloque toute tentative de reprise plus soutenue.

Consolidation sous surveillance

Le scénario le plus probable reste celui d’une phase de consolidation, avec un biais prudent tant que le titre reste sous la résistance clé. Seule une clôture au-dessus de 48,9 USD permettrait d’invalider ce schéma, ouvrant la voie à une reprise plus construite.