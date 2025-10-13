Bristol Myers va présenter les données de son portefeuille en oncologie à l'ESMO

Bristol Myers Squibb a annoncé la présentation des données de son portefeuille et de son pipeline en oncologie lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra du 17 au 21 octobre à Berlin, en Allemagne.



Les données de plus de 50 études parrainées par des entreprises, des études parrainées par des chercheurs et des collaborations présentent des résultats couvrant plus de 10 types de cancer.



Bristol Myers Squibb va en particulier présenter la première divulgation des résultats d'une étude mondiale de phase 1 sur l'izalontamab brengitecan chez les patients atteints d'un cancer du poumon, les mises à jour de dernière minute dans le cancer colorectal métastatique, le suivi à cinq ans de la survie sans maladie (SSM) chez les patients adultes atteints d'un carcinome urothélial invasif et l'analyse finale de neuf ans de l'étude CheckMate-238 chez des patients atteints d'un mélanome avancé réséqué.



' La réunion de l'ESMO de cette année témoigne de l'avancement continu de notre portefeuille d'oncologie et du potentiel de notre pipeline de recherche, stimulé par de nouveaux mécanismes et des modalités uniques ', a déclaré Anne Kerber, vice-présidente principale, responsable du développement, de l'hématologie, de l'oncologie et de la thérapie cellulaire.