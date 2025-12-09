Année 2025 finalement décevante pour le cigarettier britannique, qui reporte une croissance du chiffre d'affaires inférieure à l'inflation et une croissance à seulement un chiffre de sa catégorie NGP, en plus de timides prévisions pour l'année 2026.

Les actionnaires les plus optimistes persistent à espérer que les agences fédérales américaines tapent du poing sur la table et mettent de l'ordre dans le marché très fragmenté de la vape. Ceci, en toute logique, bénéficierait largement à BAT qui se présente comme le leader mondial du segment avec sa franchise Vuse.

En juin 2024, Zonebourse prévenait que l'objectif de désendettement avancé par le directeur général Tadeu Marroco - l'ancien directeur financier du groupe - devait être accueilli avec précautions. Les faits confirment notre appréhension d'alors, puisque après un premier report, l'objectif en question est encore repoussé d'un an.

Les investisseurs ont néanmoins très bien accueilli le lancement d'un plan de rachats d'actions - encore augmenté d'un cran en 2026 - qu'ils réclamaient de longue date. Celui-ci reste toutefois modeste si on le compare aux montants que le groupe distribue en dividende, qui représente toujours au moins les deux tiers de ses profits.

Par ailleurs, autant ces rachats d'actions faisaient parfaitement sens lorsque le titre s'échangeait à un multiple à un chiffre de ses bénéfices - et pour un rendement sur dividende à deux chiffres ou presque - autant le récent rally change la donne.

La valorisation est en effet nettement remontée ces derniers mois, alors même que demeure un problème de croissance structurel chez BAT, qui n'a pas réussi le pari des NGP aussi bien que Philip Morris. Toutes choses égales par ailleurs, la valeur d'entreprise représente désormais entre treize et quinze années de cash flow libre et un rendement sur dividende de moins de 6%.

Rien de très excitant ici, et Zonebourse n'est manifestement pas seul à penser cela : le milliardaire Kenneth Griffin, premier actionnaire du groupe, et qui était rentré au plus bas durant la pandémie, a ainsi très largement réduit sa position au capital.