Hock E. Tan est un homme d'affaires qui a été à la tête de 13 sociétés différentes et qui est actuellement président, directeur général et administrateur de Broadcom, Inc. et directeur général et administrateur de Broadcom Corp. et directeur général de PLX Technology, Inc. et président et directeur général d'Avago Technologies Pte Ltd. et directeur général d'Avago Technologies U.S., Inc. et directeur général de Broadcom Broadband Access Ltd. (qui sont toutes des filiales de Broadcom, Inc.). Dans le passé, M. Tan a occupé les fonctions de directeur général de Pacven Investment Ltd, de vice-président des finances de Commodore International Ltd, de directeur de PepsiCo, Inc, de président de Integrated Device Technology, Inc, de président et de directeur général d'Emulex Corp, de président et de directeur général de Brocade Communications Systems LLC, de président, de directeur général et de directeur d'Avago Technologies Ltd, de président, de directeur général et de directeur de Broadcom Pte. Ltd, président et chef de la direction d'Integrated Circuit Systems, Inc. et directeur général de Hume Concrete Sdn. Bhd. Hock E. Tan a obtenu un MBA de l'université de Harvard et un diplôme de premier cycle et un diplôme d'études supérieures du Massachusetts Institute of Technology.