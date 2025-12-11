Broadcom a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, accompagnés de perspectives optimistes portées par une demande soutenue dans le secteur de l’intelligence artificielle. Le bénéfice par action s’est établi à 1,95 dollar pour le quatrième trimestre, contre 1,86 dollar attendus par le consensus LSEG. Le chiffre d’affaires a atteint 18,02 milliards de dollars, dépassant largement les 17,49 milliards projetés. L’action Broadcom a progressé de près de 3% dans les échanges après la clôture.

Pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2026, l’entreprise prévoit des revenus de 19,1 milliards de dollars, bien au-dessus des attentes du marché. Le PDG Hock Tan a annoncé que les ventes de puces dédiées à l’intelligence artificielle devraient doubler en un an, pour atteindre 8,2 milliards de dollars. Cette dynamique inclut à la fois les semi-conducteurs spécialisés pour les modèles IA et les puces utilisées dans les infrastructures réseau essentielles à leur fonctionnement.

Le bénéfice net du groupe s’élève à 8,51 milliards de dollars sur le trimestre, soit 1,74 dollar par action, contre 4,32 milliards un an plus tôt, affichant une hausse de 97%. Ces résultats confirment la montée en puissance de Broadcom dans le domaine stratégique des semi-conducteurs IA, où la concurrence reste intense face à des acteurs comme Nvidia. La société renforce ainsi sa position au cœur de l’écosystème technologique mondial.