Broadcom prolonge son accord commercial avec Apple, l'action monte
Broadcom entame la semaine du bon pied avec un gain de 6% à 382 USD à Wall Street, salué après une annonce encourageante pour les perspectives d'activité du fournisseur de semi-conducteurs au cours des prochaines années.
Dans un document succinct adressé à la SEC (Securities & Exchange Commission), le gendarme américain des marchés financiers, Broadcom indique en effet être convenu d'étendre sa collaboration technologique de longue date avec Apple jusqu'en 2031.
Le groupe a ainsi conclu de nouveaux accords pluriannuels à long terme prévoyant le développement et la fourniture, par Broadcom, d'une gamme de puces en silicium personnalisées (ASIC) destinées à être utilisées dans plusieurs générations de produits de la firme à la pomme.
Broadcom Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de composants et de sous-systèmes analogiques, à signaux mixtes et optoélectroniques. Les produits du groupe comprennent des amplificateurs de puissance, des filtres radiofréquence, des encodeurs, des optocoupleurs, des émetteurs-récepteurs à fibre optique, etc.
Le CA par marché se ventile entre semiconducteurs (57,7%) et infrastructures (42,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (29,6%), Asie-Pacifique (56,2%), et Europe-Moyen-Orient-Afrique (14,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.