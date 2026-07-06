Broadcom prolonge son accord commercial avec Apple, l'action monte

Broadcom entame la semaine du bon pied avec un gain de 6% à 382 USD à Wall Street, salué après une annonce encourageante pour les perspectives d'activité du fournisseur de semi-conducteurs au cours des prochaines années.

Dans un document succinct adressé à la SEC (Securities & Exchange Commission), le gendarme américain des marchés financiers, Broadcom indique en effet être convenu d'étendre sa collaboration technologique de longue date avec Apple jusqu'en 2031.



Le groupe a ainsi conclu de nouveaux accords pluriannuels à long terme prévoyant le développement et la fourniture, par Broadcom, d'une gamme de puces en silicium personnalisées (ASIC) destinées à être utilisées dans plusieurs générations de produits de la firme à la pomme.