Broadcom refroidit l'enthousiasme autour des semi-conducteurs

Broadcom figure parmi les poids lourds du secteur des semi-conducteurs, une industrie où les attentes des investisseurs restent particulièrement élevées. Alors que de nombreux acteurs peinent déjà à surprendre malgré des résultats solides, le groupe a publié des chiffres légèrement inférieurs aux anticipations et adopté un ton prudent pour ses perspectives, provoquant une chute de près de 15% du titre. Cette correction a également entraîné dans son sillage plusieurs valeurs emblématiques du secteur, dont Marvell, Arm et Micron.

Après la clôture de Wall Street mercredi, Broadcom a dévoilé les résultats de son deuxième trimestre de l'exercice 2026. Dans l'ensemble, la publication demeure positive, mais elle n'a pas suffi à répondre aux attentes particulièrement ambitieuses du marché.



Le groupe a notamment fait état d'un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars dans son activité de semi-conducteurs, légèrement inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 16,36 milliards de dollars. Par ailleurs, la société a maintenu son objectif de long terme visant 100 milliards de dollars de revenus liés à l'intelligence artificielle d'ici 2027, sans annoncer de relèvement susceptible de soutenir davantage les valorisations du secteur.



La sanction boursière a été immédiate. Broadcom a perdu près de 15% en séance, effaçant environ 300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le mouvement a rapidement contaminé l'ensemble de l'écosystème des semi-conducteurs, avec des replis de l'ordre de 5% pour Marvell, 9% pour Arm et 8% pour Micron.



Cette réaction illustre les interrogations persistantes des investisseurs concernant les niveaux de valorisation atteints par certaines valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les résultats restent solides, mais les attentes sont devenues si élevées que le moindre signe de ralentissement ou de prudence peut provoquer des ajustements brutaux.



Malgré cette correction, les analystes continuent de défendre le dossier. Harlan Sur, spécialiste du secteur chez JPMorgan, a ainsi indiqué avoir relevé ses estimations sur Broadcom, qu'il considère toujours comme "sa valeur préférée dans l'univers des semi-conducteurs".



L'analyste met notamment en avant l'accélération de l'activité logicielle depuis l'acquisition de VMware ainsi que la vigueur persistante de la demande dans l'intelligence artificielle, soutenue par un carnet de commandes particulièrement solide.



Chez Jefferies, Blayne Curtis adopte également une vision constructive malgré une publication qu'il qualifie de "mitigée". Le titre de sa note résume son analyse : "L'élan de l'IA reste intact, mais il est difficile d'afficher une accélération chaque trimestre".



L'analyste maintient sa recommandation à l'achat et estime que les perspectives de croissance demeurent attractives. Selon lui, les futurs déploiements liés à Meta et OpenAI devraient soutenir l'activité à partir de l'année prochaine, tandis que les premières estimations pour l'exercice 2028 laissent entrevoir une nouvelle année de forte croissance.



Si Broadcom a temporairement refroidi l'enthousiasme du marché, les fondamentaux du secteur de l'intelligence artificielle continuent donc d'alimenter un optimisme marqué chez la plupart des analystes.