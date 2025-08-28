L'action Broadpeak se remet en direction de ses plus hauts annuels jeudi matin à la Bourse de Paris, où le spécialiste de la diffusion vidéo progresse dans le sillage d'un contrat remporté auprès de l'opérateur télécoms norvégien Telenor.
Le concepteur de logiciels pour le streaming à grande échelle et la monétisation a été sélectionné par Telenor pour son service de streaming vidéo dans les pays nordiques.
Telenor a choisi de s'associer à Broadpeak afin de remplacer son infrastructure de réseau de diffusion de contenu (CDN) existante et déployer une solution moderne, une plateforme que le groupe scandinave destine à des millions d'appareils dans l'ensemble des pays nordiques, à la fois ceux de ses clients propres de Telenor et ceux de clients tiers.
Ces services, baptisés 'Telenor T-We', 'Telenor Stream' et 'DNA TV', offrent aux abonnés l'accès à des centaines de chaînes linéaires, à des retransmissions d'événements sportifs en direct ainsi qu'à des séries télévisées et émissions de divertissement, disponibles sur téléviseurs connectés, applications web et mobiles.
Grâce à la technologie de streaming de Broadpeak, Telenor proposera à ses utilisateurs dans les pays nordiques une expérience fluide incluant la télévision en direct, le replay, le redémarrage, l'enregistreur vidéo personnel et la vidéo à la demande (VOD).
L'opérateur prévoit également de proposer son service de CDN en tant que service ('CDN as-a-service') à des plateformes de streaming tierces.
Vers 10h00, le titre Broadpeak s'octroyait 0,8% dans le sillage de ces annonces, ce qui lui permet d'afficher une hausse de plus de 87% depuis le début de l'année.
Fort d'un excellent premier semestre, le groupe rennais s'était montré confiant, à la fin du mois de juillet, dans la réalisation de ses objectifs à horizon 2025 et 2027.
Broadpeak est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants et de systèmes de streaming vidéo et de diffusion de contenus numériques à destination des fournisseurs de contenus et des opérateurs réseaux qui déploient des services IPTV, par câble, par satellite, etc. Les produits et les technologies de la société permettent de diffuser des films, des programmes télévisés et d'autres contenus sur des réseaux gérés et sur Internet et de les regarder sur tout type d'appareil.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (41,8%), Amérique du Nord et Amérique latine (40%) et Asie-Pacifique (9,4%).